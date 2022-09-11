Ночью Николаев подвергся мощным обстрелам, 9 человек ранены

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Повреждены жилые дома. По предварительным данным, 9 человек получили ранения разной степени тяжести, четверо из них до сих пор находятся в больнице", - написал мэр.

Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил , что обстрел Николаева произошел ночью 11 сентября ориентировочно в 02:50.

"По предварительной информации, 9 человек получили ранения разной степени тяжести, 3 из них до сих пор находятся в больнице. В результате попадания во двор пятиэтажки один подъезд практически уничтожен пожаром и взрывом. Также существенно поврежден частный дом", - написал Ким.

Также он написал, что обстрелам подвергся и Николаевский район

"С утра до 13:00, 10 сентября, враг обстреливал пгт Первомайское и с. Заселье Первомайской громады. Попадания были в жилые дома. Пострадавших нет. Вечером 10 сентября, в 20:17, в результате обстрелов с. Белозерка Первомайской громады погиб один человек.Также вечером 10 сентября, в 19:57, зафиксирован вражеский обстрел по аквазоне г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. 11 сентября, около 03:00 враг снова наносил удары по территории аквазоны. Пострадавших нет", - написал Ким.

В Баштанском районе за прошедшие сутки были обстрелы Широковской громады.

"Около 15:00 обстрелы зафиксированы за пределами с. Червоная Долина. Попадание в сельскохозяйственные здания. Ориентировочно в 16:30 обстрелам подверглось с. Широкое. Разрушены два дома, опора электропередач и повреждены дома поблизости. Также 11 сентября около 04:30 и 05:30 снова обстреляно с. Широкое. Попадания в огороды и дороги. Пострадавших нет", - отметил Ким.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады.

"Ночью 11 сентября, около 04:00, обстрелам подвергся пгт Березнеговатое. В результате чего 5 человек получили ранения. Повреждены и разрушены жилые дома. Проводятся работы по поиску пропавшего мужчины, который, вероятно, был в своем домовладении. Детальная информация уточняется", - написал Ким.

В Вознесенском районе ночью 11 сентября, в 02:00, по предварительной информации, сработала ПВО и были сбиты две вражеские ракеты. Сбитые ракеты упали на открытой местности Прибужановской громады. Детальная информация уточняется.

Напомним, в среду, 7 сентября, россияне обстреляли Николаевский и Баштанский районы Николаевской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb