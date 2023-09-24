Ночью неизвестные диверсанты нанесли удар по военным объектам Московской и Калужской областей

Об этом сообщает ГУР .

"В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию "хлопка" на территории страны-агрессора, отличившись удачными действиями в Московской и Калужской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории военного городка 2 мсд 1 ТА уничтожен топливозаправщик. В свою очередь на территории военного городка 60 арсенала вооружения города Калуга уничтожены 4 единицы автомобильной техники с прицепами.