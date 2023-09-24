Ночью неизвестные диверсанты нанесли удар по военным объектам Московской и Калужской областей
Украинская разведка сообщила, что ночью 24 сентября неизвестные диверсанты нанесли удар по военным объектам Московской и Калужской областей, повреждена вражеская техника
Об этом сообщает ГУР .
"В ночь на 24 сентября неизвестные диверсанты расширили географию "хлопка" на территории страны-агрессора, отличившись удачными действиями в Московской и Калужской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории военного городка 2 мсд 1 ТА уничтожен топливозаправщик. В свою очередь на территории военного городка 60 арсенала вооружения города Калуга уничтожены 4 единицы автомобильной техники с прицепами.
- Утром воскресенья, 24 сентября, в России заявили о попадании украинского БПЛА в административное здание в Курске. В Генеральном управлении разведки подтвердили поражение здания Федеральной службы безопасности РФ в городе, а затем и нефтеперерабатывающего завода.
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