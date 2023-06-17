Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"При проведении работ 18 июня с 00:30 до 06:00 мы временно приостановим все операции с карточками. Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - сообщили в банке.

Там также отметили, что банк обычно проводит работы в ночь с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают.

В банке добавили, что их клиенты производят в среднем 28 миллионов платежей и других операций с карточками в день. Это более 1 млн платежей в час и почти 50 тысяч платежей ежеминутно.