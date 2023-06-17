Ночью не будут работать карты, терминалы и банкоматы: ПриватБанк проводит регламентные работы
В ночь на 18 июня 2023 года ПриватБанк проводит запланированные регламентные работы, поэтому операции с картами будут недоступны до 6 утра
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
"При проведении работ 18 июня с 00:30 до 06:00 мы временно приостановим все операции с карточками. Аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - сообщили в банке.
Там также отметили, что банк обычно проводит работы в ночь с субботы на воскресенье, когда большинство клиентов отдыхают.
В банке добавили, что их клиенты производят в среднем 28 миллионов платежей и других операций с карточками в день. Это более 1 млн платежей в час и почти 50 тысяч платежей ежеминутно.
- 29 апреля у ПриватБанка возникали проблемы со снятием наличных и оплатой картами.
- Также подобным образом в ночь на 14 мая банк временно приостанавливал работу интернет-банкинга из-за плановых регламентных работ в Приват24.
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