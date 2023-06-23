Ночью над Украиной уничтожили все 13 крылатых ракет, выпущенных противником
Ночью 23 июня во время очередной атаки России в небе Украины уничтожили 13 из 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, большинство в Хмельницкой области
Об этом отчитываются Воздушные силы ВСУ.
Так, противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Пуски совершались около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95МС.
"Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.
Кроме того, защитники украинского неба уничтожили разведывательную БПЛА неустановленного типа.
- В ночь с 22 на 23 июня российские террористы снова обстреляли Украину . Воздушные силы предупреждали об опасности, силы ПВО работали в Хмельницкой области.
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