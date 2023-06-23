Об этом отчитываются Воздушные силы ВСУ.

Так, противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Пуски совершались около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95МС.

"Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, защитники украинского неба уничтожили разведывательную БПЛА неустановленного типа.