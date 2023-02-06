Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня ночью жители окрестностей Калуги слышали взрыв. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник",- пишет он.

Обошлось без жертв и разрушений.