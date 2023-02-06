Ночью над русской Калугой разразился дрон
В понедельник, 6 февраля, в пять утра на высоте 50 метров над российской Калугой взорвался беспилотник
Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Сегодня ночью жители окрестностей Калуги слышали взрыв. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник",- пишет он.
Обошлось без жертв и разрушений.
- Утром 3 февраля в Брянской области России прогремели взрывы, в которых местный губернатор обвинил ВСУ.
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