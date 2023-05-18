Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Одесса выстояла, есть и в Одессе чем сбивать вражеские ракеты. Сегодня был 100% результат работы ПВО. Уничтожены 6 "калибров" и 2 "искандера". В результате ночного обстрела Одессы есть раненые люди, сейчас им оказывается медицинская помощь. К сожалению, один человек погиб во время выполнения боевого задания", - отметил Братчук.

По словам председателя Общественного совета при Одесской ОВА, враг бил по Одессе из наземных оперативно-тактических комплексов и с моря.

"Враг бил по Одессе с разных направлений. Ночью заходила вражеская подлодка с 4 "калибрами" на борту, а затем ночью надводный корабль врага тоже совершил марш-бросок в акваторию Черного моря. Он вышел на боевые позиции и совершил боевые пуски 6 "калибрами". Сложно сбивать "искандеры" и "калибры". Две ракеты сбивали уже над городом, а 6 ракет были уничтожены в море, еще до того, как они прилетели в Одессу", - подчеркнул Братчук.