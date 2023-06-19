Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
За ночь противовоздушная оборона уничтожила четыре беспилотника в небе над Днепропетровщиной
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Председатель отметил, что в ночь на 19 июня наши воздушные силы уничтожили 4 беспилотника над Днепропетровской областью - это, вероятно, 3 "шахеда-136" и 1 "орлан-10".
"Что касается обстрелов, ночь прошла спокойно. Никакой атаки на наши общины не зарегистрировано", - добавил Лукашук.
- В ночь на понедельник, 19 июня, российское войско атаковало Одессу. Воздушные силы ВСУ ПВО сбили 4 ракеты типа "калибр".
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