Ночью на подступах к Киеву сбили 6 "шахедов"
В течение ночи 2 ноября на подступах к столице уничтожили 6 вражеских "Shahed-136"
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Вражеские беспилотники были обезврежены силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, непосредственно обороняющих объекты на подступах к городу.
- Ночью в Днепропетровской области силы ПВО также уничтожили шесть вражеских беспилотников "Shahed-136".
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