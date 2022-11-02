Ночью на подступах к Киеву сбили 6 "шахедов"

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Вражеские беспилотники были обезврежены силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, непосредственно обороняющих объекты на подступах к городу.

Ночью в Днепропетровской области силы ПВО также уничтожили шесть вражеских беспилотников "Shahed-136".

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