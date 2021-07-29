Ночью на Печерске двое одесситов подожгли Audi столичного предпринимателя

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



В ходе отработки уголовного преступления сотрудники уголовного розыска раскрыли дерзкое преступление и задержали двух мужчин, которые обоснованно подозреваются в поджоге автомобиля местного жителя.



Временно исполняющий обязанности начальника столичного главка полиции Виктор Нечитайло уверен, что к преступлению сообщники готовились заранее.



"Предварительно мы установили, что мужчины пришли к авто уже с подожженной бутылкой, а для совершения преступления выбрали ночное время, чтобы избежать свидетелей. Прибыв на место, сообщники бросили в иномарку бутылку с неизвестным легковоспламеняющимся веществом, в результате чего она загорелась. После совершения преступления мужчины пытались убежать, однако правоохранители через некоторое время остановили и задержали их ", - отметил он.



Следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Киева задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались уроженцы Одессы, 1974 и 1978 гг рождения, ранее судимые за имущественные преступления.



Как говорится в сообщении, досудебным расследованием установлено, что группа лиц прибыла из Одессы в Киев в середине июля 2021 года. С целью уничтожения имущества потерпевшего, подозреваемые больше недели осуществляли за ним слежку, изучая маршруты передвижения и места, где он оставляет автомобиль. Дождавшись когда потерпевший оставит автомобиль рядом с домом на ул. В. Тютюнника, поджигатели бросили в Audi SQ5 подожженную бутылку с легковоспламеняющимся веществом, от которого автомобиль загорелся.

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