Ночью на катерах оккупанты пытались штурмовать Херсон, - экс-заммэра
Экс-заместитель городского головы Херсона Роман Головня отметил, что враг ночью на катерах пытался штурмовать Херсон с реки Днепр
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сегодня поступала информация о вражеских катерах, которые пытались провести какую-то операцию. В результате ротации оккупационных войск на левобережье у врага появились отчаянные самоубийцы, которые на катерах решили штурмовать Херсон через реку Днепр. Эти группы были уничтожены нашими военными", - подчеркнул Головня.
Роман Головня также добавил, что этой ночью проходили активные артиллерийские дуэли в Херсонской области.
"Были поражены огневые точки врага на левом берегу, и после этого на время оружие оккупантов замолчало. Был поражен один из полевых складов оккупантов в районе Олешек", - добавил Головня.
- За сутки понедельника, 11 сентября, российские оккупанты не покидали попыток прорвать оборону позиций ВСУ в Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла уже 269 760 солдат
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