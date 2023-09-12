Ночью на катерах оккупанты пытались штурмовать Херсон, - экс-заммэра

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сегодня поступала информация о вражеских катерах, которые пытались провести какую-то операцию. В результате ротации оккупационных войск на левобережье у врага появились отчаянные самоубийцы, которые на катерах решили штурмовать Херсон через реку Днепр. Эти группы были уничтожены нашими военными", - подчеркнул Головня.

Роман Головня также добавил, что этой ночью проходили активные артиллерийские дуэли в Херсонской области.

"Были поражены огневые точки врага на левом берегу, и после этого на время оружие оккупантов замолчало. Был поражен один из полевых складов оккупантов в районе Олешек", - добавил Головня.