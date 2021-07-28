Ночью на границе в районе Кельбаджара войска Армении и Азербайджана устроили перестрелку: трое убитых и раненые

О ночных боях сообщают Минобороны обеих сторон, передает армянская служба "Радио Свобода" и Минобороны Азербайджана.



"Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", - говорится в заявлении минобороны Армении.



В Минобороны Армении заявили, что в 03:40 "подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы".



Около 8 утра Минобороны Армении сообщило о трех погибших военных и двух раненых и утверждает, что потери есть с обеих сторон.



Азербайджанская сторона заявила о провокации со стороны вооруженных сил Армении.



При обстреле на территории Кельбаджарский района двое азербайджанских военнослужащих получили ранения, утверждает минобороны Азербайджана. Баку возлагает на Ереван ответственность за эскалацию напряженности на границе.

Минобороны Азербайджана также сообщило, что приняло предложение России прекратить огонь на границе с Арменией с 10:00 по местному времени (09:00 по Киеву). В ведомстве утверждают, что несмотря на это Армения якобы продолжила обстреливать позиции Азербайджана.

В Минобороны Армении сообщили, что в 9:20 (8:20 по Киеву) "отвергла азербайджанские части на исходные позиции", после чего стрилялнина продолжилась.