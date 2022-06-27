Ночью на 27 июня российские оккупанты ударили ракетой по харьковской школе
Российская ракета попала в школьный двор. Никто не погиб
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Киевский и Шевченковский районы Харькова, Чугуевский и Харьковский районы области. В общей сложности за сутки погибли 2 женщины, 5 мирных жителей ранены.
В частности, в Чугуевском районе в результате обстрелов россиян погибли 21-летняя и 57-летняя женщины. Еще 2 человека травмированы. Снаряды попадали по хозяйственным постройкам и повредили уличный газопровод. А в Харьковском районе в течение суток из-за российских обстрелов взрывные травмы получили еще трое гражданских.
- В Харькове российские снаряды попали в кафе, библиотеку и магазин, погибли и ранены
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