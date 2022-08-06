Ночью Харьков обстреляли ракетами из соседнего Белгорода, - Синегубов

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около часа ночи ударили по Слободскому району Харькова, горела кровля одноэтажного нежилого здания. Зафиксировали попадание ракет на территории объекта инфраструктуры в Индустриальном районе. Через несколько минут оккупанты ударили ракетой по населенному пункту Харьковского района. В нежилых помещениях, рядом с которыми упал снаряд, выбило окна. Жертв и пострадавших нет", - написал глава ОВА.

Он отметил, что, по данным военных, несколько ракет "не захотели" покидать родной Белгород и взорвались на территории РФ.

"Не выдавая военную тайну: сегодня на Харьковщине не долетели "по назначению" немало "подарков" от россиян. За что в очередной раз благодарим наши ВСУ!" - добавил Синегубов.

По области в течение суток россияне наносили многократные удары по Золочевской территориальной громаде, есть повреждения частных домовладений и хозяйственных сооружений.

Кроме того, оккупанты в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский районы.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток по области получили ранения от обстрелов и госпитализированы 2 человека: 41-летний мужчина и женщина 37 лет в Изюмском районе. Их состояние - среднее. Бои на Харьковщине продолжаются: захватчики продолжают вести разведку и пытаются атаковать позиции наших защитников. Держимся на всех направлениях!" - написал Синегубов.

Напомним, во временно оккупированном поселке Боровая Харьковской области российские захватчики обещают выдавать пенсии за получение паспорта РФ

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