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Главная война с Россией Ночью Харьков обстреляли ракетами из соседнего Белгорода, - Синегубов

Ночью Харьков обстреляли ракетами из соседнего Белгорода, - Синегубов

6 августа, 2022 суббота
09:41
война с Россией

Ночью оккупанты снова нанесли удары по Харькову. Ракеты выпустили из соседнего Белгорода. В очередной раз под прицелом - исключительно гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около часа ночи ударили по Слободскому району Харькова, горела кровля одноэтажного нежилого здания. Зафиксировали попадание ракет на территории объекта инфраструктуры в Индустриальном районе. Через несколько минут оккупанты ударили ракетой по населенному пункту Харьковского района. В нежилых помещениях, рядом с которыми упал снаряд, выбило окна. Жертв и пострадавших нет", - написал глава ОВА.

Он отметил, что, по данным военных, несколько ракет "не захотели" покидать родной Белгород и взорвались на территории РФ.

"Не выдавая военную тайну: сегодня на Харьковщине не долетели "по назначению" немало "подарков" от россиян. За что в очередной раз благодарим наши ВСУ!" - добавил Синегубов.

По области в течение суток россияне наносили многократные удары по Золочевской территориальной громаде, есть повреждения частных домовладений и хозяйственных сооружений.

Кроме того, оккупанты в течение суток обстреливали Чугуевский, Харьковский, Изюмский районы.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток по области получили ранения от обстрелов и госпитализированы 2 человека: 41-летний мужчина и женщина 37 лет в Изюмском районе. Их состояние - среднее. Бои на Харьковщине продолжаются: захватчики продолжают вести разведку и пытаются атаковать позиции наших защитников. Держимся на всех направлениях!" - написал Синегубов.

  • Напомним, во временно оккупированном поселке Боровая Харьковской области российские захватчики обещают выдавать пенсии за получение паспорта РФ

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