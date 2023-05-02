Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"Около 22:51 зафиксировано 4 прихода, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Сосновка (Сумщина, – ред.). О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Позже под огонь из минометов попал другой населенный пункт Сумщины – Винторовка. Там вечером зафиксировали два прихода.

С 06:18 до 06:32 было зафиксировано три прихода, вероятно из миномета 120 мм, в районе Ровно Сумской области.

"С 06:00 до 06:30 зафиксировано 7 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, в район н.п. Муравьи", - сообщили в ОК "Север".

Здесь тоже обошлось без потерь.