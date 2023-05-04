Ночью авиация РФ дважды ударила по Сумщине и Черниговщине, погибла женщина
В ночь с 3 на 4 мая авиация России дважды нанесла удар по приграничным населенным пунктам Сумской и Черниговской областей. Повреждены учебные заведения, админздание и дома
Об этом информирует ОК "Север" .
Вблизи села Уралово Шосткинского района Сумской области в 22:25 зафиксировали два взрыва.
Военные предполагают, что российская армия выпустила управляемые авиабомбы.
Сообщается, что в результате обстрелов повреждены два частных дома, административное здание и местное учебное заведение.
Также около 23.10 был еще один приход в районе населенного пункта Ивановка. Вероятно, тоже управляемая авиабомба.
В результате обстрела были повреждены пять зданий разного назначения, в том числе здание образовательного учреждения.
Погибла пожилая женщина, трое мирных жителей получили ранения.
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