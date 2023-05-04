Об этом информирует ОК "Север" .

Вблизи села Уралово Шосткинского района Сумской области в 22:25 зафиксировали два взрыва.

Военные предполагают, что российская армия выпустила управляемые авиабомбы.

Сообщается, что в результате обстрелов повреждены два частных дома, административное здание и местное учебное заведение.

Также около 23.10 был еще один приход в районе населенного пункта Ивановка. Вероятно, тоже управляемая авиабомба.

В результате обстрела были повреждены пять зданий разного назначения, в том числе здание образовательного учреждения.

Погибла пожилая женщина, трое мирных жителей получили ранения.