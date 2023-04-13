Ночью армия РФ ударила по Славянску из С-300, пострадала гражданская инфраструктура
В ночь на 13 апреля вражеские войска обстреляли Славянск Донецкой области из С-300: одна ракета попала во двор школы, другая - возле горводоканала
Об этом рассказал мэр Славянская Вадим Лях в фейсбуке.
"В Славянске снова – недоброе утро. Ночью город обстреляли. Две ракеты С-300", - заявил он.
Одна из ракет попала во двор школы №8. Пострадали также расположенные рядом многоэтажные дома. Выбиты окна, двери, повреждены балконы.
Вторая попала возле горводоканала, пострадали несколько частных домов.
В обоих случаях обошлось без жертв.
- 12 апреля российское войско били по мирным населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов погиб человек, двое потерпели поражение.
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