Об этом рассказал мэр Славянская Вадим Лях в фейсбуке.

"В Славянске снова – недоброе утро. Ночью город обстреляли. Две ракеты С-300", - заявил он.

Одна из ракет попала во двор школы №8. Пострадали также расположенные рядом многоэтажные дома. Выбиты окна, двери, повреждены балконы.

Вторая попала возле горводоканала, пострадали несколько частных домов.

В обоих случаях обошлось без жертв.