Ночью армия РФ продолжала обстрел Купянск из ракет С-300
В ночь на 26 января российские войска били по городу Купянск Харьковской области. Сообщается, что, вероятно, враг использовал ракеты С-300
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
За прошедшие сутки, 25 января решисты продолжали обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
"Ночью в Купянске зафиксирован "прилет" ракеты, предварительно С-300. К счастью без жертв и пострадавших", - пишет глава области.
Известно, что разрушен личный автомобиль сотрудника Национальной полиции.
Вчера за сутки в Купянске от артиллерийских обстрелов пострадали жилой дом, магазин запчастей и объект гражданской промышленности.
В Волчанске разрушения получили дома, хозяйственные сооружения, учебное заведение и объект гражданской промышленности.
Также в поселке Двуречная Купянского района поврежден частный дом.
В четверг, 26 января, Россияатаковала Украину ракетами. Известно о первых сбитиях ракет, поэтому Синегубов призывает не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.
- 22 января российские войска обстреливали населенные пункты четырех общин Харьковской области.
- На протяжении суток 23 января российская армия наносила удары по Харьковской области, в результате чего были повреждены учебное заведение, дом культуры и ранен человек.
- Утром 25 января российские войска били по Купянску, что на Харьковщине, произошло возгорание в доме и магазине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.5Продажа 43.48
- Актуальное
- Важное