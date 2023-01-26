Ночью армия РФ продолжала обстрел Купянск из ракет С-300

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

За прошедшие сутки, 25 января решисты продолжали обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

"Ночью в Купянске зафиксирован "прилет" ракеты, предварительно С-300. К счастью без жертв и пострадавших", - пишет глава области.

Известно, что разрушен личный автомобиль сотрудника Национальной полиции.

Вчера за сутки в Купянске от артиллерийских обстрелов пострадали жилой дом, магазин запчастей и объект гражданской промышленности.

В Волчанске разрушения получили дома, хозяйственные сооружения, учебное заведение и объект гражданской промышленности.

Также в поселке Двуречная Купянского района поврежден частный дом.

В четверг, 26 января, Россияатаковала Украину ракетами. Известно о первых сбитиях ракет, поэтому Синегубов призывает не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.

22 января российские войска обстреливали населенные пункты четырех общин Харьковской области.

На протяжении суток 23 января российская армия наносила удары по Харьковской области, в результате чего были повреждены учебное заведение, дом культуры и ранен человек.

Утром 25 января российские войска били по Купянску, что на Харьковщине, произошло возгорание в доме и магазине.

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