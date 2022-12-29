Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Вражеские обстрелы получили два села возле Запорожья. Полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - написал чиновник.

Отметим, в Запорожской области в 00.59 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 01:41.

Напомним, вечером 28 декабря российский агрессор ударил по Харькову дроном-камикадзе "шахед"

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