Ночью армия РФ атаковала предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, разрушена электроподстанция
В ночь на 9 января российская армия атаковала предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, также разрушена электроподстанция
Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .
"Этой ночью российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне", - пишет глава области.
Сообщается, что рашисты обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. В результате произошел пожар, сгорел автомобиль организации.
Кроме того, в результате обстрела российских агрессоров разрушена электроподстанция, которая питает несколько больших котельных.
Янушевич отметил, что подача тепла и света в Херсоне не прекращалась.
- Укрэнерго информирует о сложной ситуации с электроэнергией в регионах прифронтовых на Востоке и Юге.
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