Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .

"Этой ночью российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне", - пишет глава области.

Сообщается, что рашисты обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. В результате произошел пожар, сгорел автомобиль организации.

Кроме того, в результате обстрела российских агрессоров разрушена электроподстанция, которая питает несколько больших котельных.

Янушевич отметил, что подача тепла и света в Херсоне не прекращалась.

Укрэнерго информирует о сложной ситуации с электроэнергией в регионах прифронтовых на Востоке и Юге.