Ночью армия РФ атаковала базу с коммунальным транспортом в Херсоне, есть раненый, обломки повредили электросети
В ночь на 13 января российские войска открыли огонь по городу Херсону. В результате обстрелов пострадал коммунальный транспорт, осколки повредили электросети, есть раненый
Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .
"В Херсоне российские захватчики ночью обстреляли базу, где припаркованы коммунальные автобусы", - пишет глава области.
Сообщается, что рашисты повредили 16 автобусов, склады, охраняемое здание, также в результате попаданий российских снарядов побиты легковые автомобили и электросети.
По предварительной информации, один из охранников получил ранение.
По состоянию на 10:43 на месте работают медики, спасатели и полиция, энергетики восстанавливают электропитание.
- 10 января российские войска нанесли удар по городу Херсон. Снаряд попал во двор пятиэтажки, ранен местный житель.
- Во вторник, 10 января, российские захватчики нанесли 63 удара по территории Херсонской области, в результате чего были повреждены детская больница, образовательное учреждение и жилые дома.
- 11 января рашисты били по городу Херсон. Зафиксированы попадания в роддом, который загорелся от вражеского снаряда. Пострадала работница медучреждения.
- В тот же день рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры в Никольском Херсонской области. В результате были ранены трое мирных жителей.
- В общей сложности за 11 января российские военные 90 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, реактивных систем, минометов и танков.
- 12 января российские военные 49 раз били по населенным пунктам Херсонской области. В результате погиб мирный житель, двое получили ранения.
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