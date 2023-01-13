Об этом информирует глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич .

"В Херсоне российские захватчики ночью обстреляли базу, где припаркованы коммунальные автобусы", - пишет глава области.

Сообщается, что рашисты повредили 16 автобусов, склады, охраняемое здание, также в результате попаданий российских снарядов побиты легковые автомобили и электросети.

По предварительной информации, один из охранников получил ранение.

По состоянию на 10:43 на месте работают медики, спасатели и полиция, энергетики восстанавливают электропитание.