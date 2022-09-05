Ночью 6-8 сентября в Украине ожидаются заморозки почвы

Об этом сообщает ГСЧС.

Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). В Киевской области ночью 6-8 сентября на поверхности почвы заморозки 0-5°(I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели держат ситуацию с торфяными пожарами вокруг Киева под контролем

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