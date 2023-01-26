Ночью 27 января возле Земли пролетит астероид размером с микроавтобус.

Об этом сообщает BBC.

Астрономы уверены, что астероид не заденет нашу планету даже если войдет в орбиту, занятую мировыми телекоммуникационными спутниками, расположенными на 36 000 км над Землей. Издание отмечает: шанс, что астероид заденет спутник очень мал.

Даже если бы 2023 BU был на курсе прямого столкновения, ему было бы трудно нанести значительный ущерб. С ориентировочным размером от 3,5 до 8,5 метров небесное тело, по всей вероятности, распадется высоко в атмосфере.

"В зависимости от того, из чего состоит 2023 BU, вряд ли он когда-нибудь достигнет поверхности Земли. Вместо этого он сгорит в атмосфере как блестящий огненный шар - ярче полнолуния. Однако, вероятно, существует много неоткрытых астероидов, которые могут проникнуть в атмосферу и удариться о поверхность Земли, нанеся значительный вред - многие ученые считают, что мы можем застать такое событие когда-нибудь", - комментирует ситуацию профессор Дон Поллакко из Университета Ворика, Великобритания,

2023 BU – недавно открытый объект, вероятно, размером с микроавтобус. Отмечается, что, скорее всего, он пролетал мимо Земли много раз до этого, однако впервые приблизился на столь малое расстояние.

В субботу, 14 января, мимо Земли пролетит астероид величиной почти с Биг-Бен в Лондоне, чья высота – 96 метров.

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