Ночью 27 января возле Земли пролетит астероид размером с микроавтобус.
Астероид под названием 2023 BU ночью, 27 января, в 02:27 по Киевскому времени пролетит над южным краем Южной Америки. Он приблизится к нашей планете на расстояние 3600 км
Об этом сообщает BBC.
Астрономы уверены, что астероид не заденет нашу планету даже если войдет в орбиту, занятую мировыми телекоммуникационными спутниками, расположенными на 36 000 км над Землей. Издание отмечает: шанс, что астероид заденет спутник очень мал.
Даже если бы 2023 BU был на курсе прямого столкновения, ему было бы трудно нанести значительный ущерб. С ориентировочным размером от 3,5 до 8,5 метров небесное тело, по всей вероятности, распадется высоко в атмосфере.
"В зависимости от того, из чего состоит 2023 BU, вряд ли он когда-нибудь достигнет поверхности Земли. Вместо этого он сгорит в атмосфере как блестящий огненный шар - ярче полнолуния. Однако, вероятно, существует много неоткрытых астероидов, которые могут проникнуть в атмосферу и удариться о поверхность Земли, нанеся значительный вред - многие ученые считают, что мы можем застать такое событие когда-нибудь", - комментирует ситуацию профессор Дон Поллакко из Университета Ворика, Великобритания,
2023 BU – недавно открытый объект, вероятно, размером с микроавтобус. Отмечается, что, скорее всего, он пролетал мимо Земли много раз до этого, однако впервые приблизился на столь малое расстояние.
- В субботу, 14 января, мимо Земли пролетит астероид величиной почти с Биг-Бен в Лондоне, чья высота – 96 метров.
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