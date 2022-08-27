Ночью 27 августа враг обстрелял центр Харькова, – депутат райсовета Ткачук

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"В два часа ночи был обстрел центра города. Враг попал в Павловскую площадь возле отреставрированного за 2-3 года до войны исторического здания, в котором находился центр услуг. В само здание снаряд не попал, а попал перед ним, повредив окна, двери и кровлю. Также пострадали рядом расположенные дома. Жертв и раненых, к счастью, не было", - сообщил депутат райсовета.



Богдан Ткачук добавил, что подобные неприцельные обстрелы Харькова проходят в течение последнего месяца.



"Где-то полтора месяца назад врагу надоело использовать дорогие крылатые ракеты по жилым домам и школам Харькова, и противник перешел на более дешевый вариант - С-300 и РСЗО, которые добивают в город с территории РФ, Белгородщины. Они бьют снарядами с кассетной начинкой, предназначенной в военных условиях для уничтожения максимального количества живой силы, а в условиях города, конечно, это мирное население", - прокомментировал Ткачук.

24 августа Россия обстреляла Новобаварский район Харькова .

Также в Малой Даниловке Харьковской области зафиксировали попадание российских снарядов в дома и инфраструктуру