Ночью 20 октября оккупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Воину предоставлено домедицинскую помощь и его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.