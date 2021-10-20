Ночью 20 октября оккупанты ранили украинского военного
По состоянию на 7:00 утра, 20 октября, на Донбассе зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
У Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Воину предоставлено домедицинскую помощь и его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
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