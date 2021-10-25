Ночные заморозки: в Киеве закончился безморозный период, длившийся с 13 марта
25 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,5ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 13 марта
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а продолжительность безморозного периода этого года составляет 197 дней. Климатологи обсерватории информируют, что самые котороткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах - только 144 дня, а самые длинные - 223 дня в 2008 и 2013 годах", - говорится в сообщении.
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