Ночные заморозки: в Киеве закончился безморозный период, длившийся с 13 марта

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а продолжительность безморозного периода этого года составляет 197 дней. Климатологи обсерватории информируют, что самые котороткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах - только 144 дня, а самые длинные - 223 дня в 2008 и 2013 годах", - говорится в сообщении.