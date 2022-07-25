Ночные взрывы в Николаеве, вражеские обстрелы области и раненый ребенок: Ким о ситуации в Николаевской области

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

После вражеских обстрелов Николаева вечером 24 июля в одном из районов города на открытой территории начался пожар. Никто не пострадал. Однако уже через несколько часов, ночью 25 июля, ориентировочно в 02:40 в Николаеве прогремела серия взрывов. Пока известно о попадании в поля за пределами города на территории близлежащих сел. Подробная информация уточняется.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что за минувшую ночь вражеским атакам подвергся Николаевский район. В частности, вечером 24 июля, в 20:35, враг обстрелял поселок Заселье Первомайской громады. Бил преимущественно на открытых территориях, пострадавших нет. А уже около трех часов ночи 25 июля начал обстрел села Мишково-Погорелово Мишково-Погореловской громады. По предварительной информации, ранен 7-летний ребенок. Также повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт, двухэтажный дом загорелся.

Также в прицеле рашистов Баштанский район. В частности, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Широковской громады. В течение дня, 24 июля, от обстрелов загорелись поля с зерновыми. Также оккупанты продолжают обстреливать территорию и близлежащие населенные пункты Березнеговатской громады. Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о разрушениях жилых домов уточняется.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Количество людей, погибших в результате ракетного удара по Николаеву 29 июня, увеличилось до 8, еще шестеро пострадали

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