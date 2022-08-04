Ночные взрывы в Херсоне связаны с железнодорожным мостом, - глава облсовета Самойленко
Александр Самойленко, глава Херсонского областного совета, сообщил о взрывах и пожаре в Херсоне в ночь на 4 августа
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Сегодня ночью в городе были мощные взрывы и пожар, которые связаны с железнодорожным мостом. У нас два Антоновских моста в Херсоне - автомобильный и железнодорожный, ночные события касаются железнодорожного моста. Пока еще нет полной информации, что и как произошло. Такие новости добавляют оптимизма, потому что останавливают движение оккупантских колонн, пытающихся перебрасываться на правый берег Днепра", - отметил глава облсовета.
Александр Самойленко уверен, что ВСУ делают все для освобождения Херсона в ближайшее время.
- 2 августа в. о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий проинформировал, что за сутки на Херсонщине ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов
- 3 августа британская разведка указала на главную проблему РФ после ударов ВСУ по мостам и железной дороге в Херсонской области.
- Также ГУР Минобороны Украины сообщало, что на Херсонщине оккупанты оснащают себе бомбоубежища и запасаются надувными лодками и матрацами.
- 4 августа Главное управление разведки МО Украины информирует, что в оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.97
Покупка 37.97Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.57
- Актуальное
- Важное