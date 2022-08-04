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Главная война с Россией Ночные взрывы в Херсоне связаны с железнодорожным мостом, - глава облсовета Самойленко
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Ночные взрывы в Херсоне связаны с железнодорожным мостом, - глава облсовета Самойленко

4 августа, 2022 четверг
09:59
война с Россией

Александр Самойленко, глава Херсонского областного совета, сообщил о взрывах и пожаре в Херсоне в ночь на 4 августа

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Сегодня ночью в городе были мощные взрывы и пожар, которые связаны с железнодорожным мостом. У нас два Антоновских моста в Херсоне - автомобильный и железнодорожный, ночные события касаются железнодорожного моста. Пока еще нет полной информации, что и как произошло. Такие новости добавляют оптимизма, потому что останавливают движение оккупантских колонн, пытающихся перебрасываться на правый берег Днепра", - отметил глава облсовета.

Александр Самойленко уверен, что ВСУ делают все для освобождения Херсона в ближайшее время.

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Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
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