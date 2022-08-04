Ночные взрывы в Херсоне связаны с железнодорожным мостом, - глава облсовета Самойленко

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Сегодня ночью в городе были мощные взрывы и пожар, которые связаны с железнодорожным мостом. У нас два Антоновских моста в Херсоне - автомобильный и железнодорожный, ночные события касаются железнодорожного моста. Пока еще нет полной информации, что и как произошло. Такие новости добавляют оптимизма, потому что останавливают движение оккупантских колонн, пытающихся перебрасываться на правый берег Днепра", - отметил глава облсовета.



Александр Самойленко уверен, что ВСУ делают все для освобождения Херсона в ближайшее время.

2 августа в. о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий проинформировал, что за сутки на Херсонщине ВСУ освободили от оккупантов еще семь населенных пунктов

3 августа британская разведка указала на главную проблему РФ после ударов ВСУ по мостам и железной дороге в Херсонской области.

Также ГУР Минобороны Украины сообщало, что на Херсонщине оккупанты оснащают себе бомбоубежища и запасаются надувными лодками и матрацами.

4 августа Главное управление разведки МО Украины информирует, что в оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками