Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сегодня ночью, в лучших традициях НКВДистских троек, у народного депутата Сергея Алексеева сотрудники ДБР и СБУ провели обыски, состоявшиеся без постановления суда, с необъяснимыми пояснениями о немедленной необходимости провести следственные действия.

Во время обыска были изъяты загранпаспорта, телефоны, деньги.

"ЕС" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата.

Напомним, до этого были неоднократные ночные обыски у других членов нашей команды, попытки давления на семьи и устрашения.

Вместо того чтобы бороться с внешним врагом, власти натравливают карманные силовые структуры на представителей оппозиционных политических сил.

При этом открытым остается вопрос, кто и как помог уехать из страны настоящим коррупционерам от власти Трубицину, Сенниченко и другим.