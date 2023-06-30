Ночные обыски у народного депутата Алексеева это продолжение провокаций и давления на наших представителей, - "Европейская Солидарность"
"Европейская Солидарность" заявляет о продолжении направленных провокаций и давлении на своих представителей
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Сегодня ночью, в лучших традициях НКВДистских троек, у народного депутата Сергея Алексеева сотрудники ДБР и СБУ провели обыски, состоявшиеся без постановления суда, с необъяснимыми пояснениями о немедленной необходимости провести следственные действия.
Во время обыска были изъяты загранпаспорта, телефоны, деньги.
"ЕС" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата.
Напомним, до этого были неоднократные ночные обыски у других членов нашей команды, попытки давления на семьи и устрашения.
Вместо того чтобы бороться с внешним врагом, власти натравливают карманные силовые структуры на представителей оппозиционных политических сил.
При этом открытым остается вопрос, кто и как помог уехать из страны настоящим коррупционерам от власти Трубицину, Сенниченко и другим.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.75
Покупка 36.75Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.34Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное