Ночные обстрелы Николаева: повреждены 56 домов и объекты инфраструктуры
В Николаеве российские военные повредили 56 домов и объектов инфраструктуры, под вражеским огнем также находились Очаков и Весеннее Николаевского района
Об этом сообщает полиция Николаевской области в Facebook .
"После вчерашних обстрелов областного центра полицейские задокументировали 56 поврежденных объектов инфраструктуры: 12 многоквартирных домов, 12 магазинов, семь заведений питания, офисные помещения, помещения админздания, аптек, медицинского центра, отделения банка, театра", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за прошедшие сутки под вражеским огнем также находились Очаков и Весеннее Николаевского района. В Очакове полицейские задокументировали повреждение трех частных жилых домов и помещения отеля. В Весеннем в результате обстрелов пострадала 59-летняя местная жительница. Повреждения получили помещение админздания и остановка общественного транспорта.
По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
- В ночь с 27 на 28 сентября жители Николаева прогремели взрывы. Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 00:52. Почти одновременно с сиреной жители города услышали взрывы.
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