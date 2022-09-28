Об этом сообщает полиция Николаевской области в Facebook .

"После вчерашних обстрелов областного центра полицейские задокументировали 56 поврежденных объектов инфраструктуры: 12 многоквартирных домов, 12 магазинов, семь заведений питания, офисные помещения, помещения админздания, аптек, медицинского центра, отделения банка, театра", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за прошедшие сутки под вражеским огнем также находились Очаков и Весеннее Николаевского района. В Очакове полицейские задокументировали повреждение трех частных жилых домов и помещения отеля. В Весеннем в результате обстрелов пострадала 59-летняя местная жительница. Повреждения получили помещение админздания и остановка общественного транспорта.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

В ночь с 27 на 28 сентября жители Николаева прогремели взрывы. Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 00:52. Почти одновременно с сиреной жители города услышали взрывы.

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