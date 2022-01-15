Ночные нетрезвые развлечения на BMW возле площади Шевченко в Киеве: водитель не выжил, пассажир потерял конечности

Подробности, а также фото и видео с места происшествия приводят Вартови.Еспресо .

Автомобиль BMW 5-series вылетел с дороги в отбойник. Металлическая лента отбойника прошла через переднюю часть авто слева направо. Удар был такой силы, что водителя выбросило из авто, у другого мужчины, сидевшего на переднем пассажирском сиденье, оторвало конечности.



При этом следует отметить, что авто двигалось со скоростью не менее 100 км/ч. Стрелка спидометра так и застыла на этой отметке.



Как следствие, от полученных травм 25-летний водитель погиб на месте. Один из четырех пассажиров с травматической ампутацией нижней и верхней конечности госпитализирован в тяжелом состоянии. Также был госпитализирован еще один пассажир легковушки. Остальные двое пассажиров, несмотря на травмы, от госпитализации отказались.



Человеческие останки и двери легковушки были разбросаны на противоположной части дороги. Один из пассажиров рассказал, что с водителем познакомился несколько часов назад на вечеринке, после которой пять поехали кататься.



Пассажиры имели признаки алкогольного опьянения, однако, в каком состоянии был водитель – выясняет следственно-оперативная группа.

































































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