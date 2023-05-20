Ночные атаки Киевщины: РФ "комбинирует" типы ракет - какие ее цели и насколько врагу хватит запасов
Российские оккупанты в ночь на 20 мая атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed-136/131", которые направили на Киевщину
Все уничтожены силами и средствами воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.
С начала мая российские оккупанты существенно изменили характер и подход к ракетным атакам украинской столицы. Сейчас они комплексно решают проблему поражения целей, определенных для себя.
В настоящее время атаки направлены на то, чтобы максимально уничтожить украинскую систему ПВО, прикрывающую Киев. Не стоит исключать и возможность нанесения ударов по так называемым "центрам принятия решений".
Стоит отметить, что российские оккупанты еще долго будут иметь возможность использовать против Украины высокоточные ракеты Х-47 "Кинжал". При этом враг будет применять его в комплексе вместе с другими видами ракетного вооружения и БПЛА.
Российские оккупанты еще долго будут иметь возможность использовать против Украины высокоточные ракеты Х-47 "Кинжал". При этом враг будет применять их в комплексе вместе с другими видами ракетного вооружения и БПЛА.
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Ракетные атаки будут длиться долго. В зависимости от типа ракет.
Если речь идет о прифронтовых городах, то там россияне используют С-300, которых у них еще достаточно много.
Сколько будет продолжаться атака "Кинжалами", то, если учесть, что их у них несколько десятков, а выпущено максимум два десятка, то — тоже длительное время.
Далеко не факт, что враг будет использовать "Кинжалы" в количестве по шесть единиц за раз.
Единичные пуски во время комплексного удара, так называемой "звездной" атаки, с использованием разнообразных видов высокоточного оружия - "Кинжалов", "Калибров", "Искандеров" и других — могут эту практику продолжать в дальнейшем. Поэтому успокаиваться и говорить, что у них уже нет возможности это — откровенный бред. У них есть возможности.
Напомню, что уязвимость баллистических ракет "Кинжал", вероятно, стала неожиданностью и вызвала смятение в России. Ранее президент РФ Владимир Путин относил эту систему к "непобедимым".
Специально для Эспрессо
Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо
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