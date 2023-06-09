Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Зафиксировано повреждение 2 объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области. Также в результате артобстрела есть попадание в один из объектов Оператора ГТС Украины в Запорожской области. Продолжается ликвидация последствий", - говорится в сообщении.

Ранее о состоянии энергосистемы Украины и имеющихся отключениях сообщали в Укрэнерго.