Ночной вражеский обстрел повредил объекты газовой инфраструктуры в двух областях Украины
Обстрел Украины, совершенный российской оккупационной армией в ночь на 9 июня, повредил объекты газовой инфраструктуры в Житомирской и Запорожской областях
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Зафиксировано повреждение 2 объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области. Также в результате артобстрела есть попадание в один из объектов Оператора ГТС Украины в Запорожской области. Продолжается ликвидация последствий", - говорится в сообщении.
Ранее о состоянии энергосистемы Украины и имеющихся отключениях сообщали в Укрэнерго.
- В ночь на 9 июня враг выпустил 6 крылатых ракет и 16 ударных дронов по территории Украины. ВСУ удалось уничтожить 4 ракеты Х-101/Х-555 и 10 ударных дронов.
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