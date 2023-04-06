"Ночной ужас для оккупантов": в Мелитополе раздались мощные взрывы, - мэр города
Ночью 6 апреля в Мелитополе прогремели несколько мощных взрывов, уже ставших привычным ужасом для оккупантов.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Ночной ужас для оккупантов в Мелитополе. Только в городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов", - сообщил мэр города.
- Напомним, вечером 5 апреля на временно оккупированном Запорожье взрывы прогремели в районе Мелитополя и Токмака.
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