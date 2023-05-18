Ночной удар РФ по Украине: в Минэнерго сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры
В результате массированной атаки РФ по Украине в ночь на 18 мая зафиксировано попадание и повреждение объектов энергетической инфраструктуры, в частности в Хмельницкой области
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Так, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. В области обесточены 3 населенных пункта, без света остались 1,7 тыс. потребителей.
"Также в результате последнего массированного обстрела обесточены 2 населенных пункта в Запорожской области, 3 населенных пункта - в Николаевской области", - рассказали в Минэнерго.
В Херсонской области было обесточено 15 населенных пунктов, но почти все уже заживили.
"На Донбассе также отключились несколько воздушных линий. Без света остались 5 населенных пунктов, более 20 тысяч абонентов. Обесточена шахта, где в это время находились несколько человек", - сообщили в ведомстве.
- В ночь на 18 мая Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину . ПВО уничтожило 29 крылатых ракет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное