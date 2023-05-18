Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Так, из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области. В области обесточены 3 населенных пункта, без света остались 1,7 тыс. потребителей.

"Также в результате последнего массированного обстрела обесточены 2 населенных пункта в Запорожской области, 3 населенных пункта - в Николаевской области", - рассказали в Минэнерго.

В Херсонской области было обесточено 15 населенных пунктов, но почти все уже заживили.

"На Донбассе также отключились несколько воздушных линий. Без света остались 5 населенных пунктов, более 20 тысяч абонентов. Обесточена шахта, где в это время находились несколько человек", - сообщили в ведомстве.