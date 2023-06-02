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Обновлено

Ночной обстрел Украины 2 июня: в Киеве сработало ПВО, взрывы были слышны в Черкасской области

2 июня, 2023 пятница
04:10
Война с Россией

В ночь с 1 на 2 июня российские террористы продолжают нанести удары по тыловым регионам Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Киев и Киевская область

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 1:57.

В 3:04 Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО.

Киевская ОВА отмечает, что в регионе объявлена повышенная ракетная опасность. Работает ПВО.

"Взрывы в городе. ПВО работает. На Киев сует еще волна БПЛА", - в 3:16 написал Виталий Кличко.

Черкасская область

В Черкасской области сирены прозвучали в 1:28.

"Суспильне" сообщает о взрывах, прогремевших около 3:05.

В Черкасской ОВА заявили о повышенной опасности.

  • В рамках расследования гибели в Киеве людей, которые не могли зайти до укрытия поликлиники во время воздушной тревоги, задержан первый заместитель Деснянской РГА, директор медзаведения и его заместитель, а также охранник.
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