Обновлено
Ночной обстрел Украины 2 июня: в Киеве сработало ПВО, взрывы были слышны в Черкасской области
В ночь с 1 на 2 июня российские террористы продолжают нанести удары по тыловым регионам Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Киев и Киевская область
Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 1:57.
В 3:04 Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+16°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.04
Покупка 37.04Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 39.78Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное
2023, пятница
2 июня
03:48
Обновлено
Жители Курска сообщили о многочисленных взрывах. Город якобы обстреляли украинские БПЛА
00:00
РФ обстреляла Донетчину: в Авдеевке убита женщина, в других населенных пунктах ранены 7 человек
2023, четверг
1 июня
23:33
Канада ввела санкции в отношении пророссийских политиков Молдовы за "втягивание страны в войну против Украины"
22:37
"Очень важные переговоры": Зеленский назвал темы саммита Европейского политического сообщества
21:38
Эксклюзив
В Европарламенте приняли решение об увеличении объемов производства боеприпасов и ракет для Украины, однако были голоса и против, - корреспондент Еспресо
21:28
Эксклюзив
Нардеп Цымбалюк рассказал о дискуссиях вокруг законопроекта о доплатах и отпусках военным и каким должен быть конечный закон
20:39
Разработчики украинской игры S.T.A.L.K.E.R 2 заявили, что российские хакеры похитили и слили некоторые файлы игры
20:07
"Может быть нокаут": Зеленский пообещал наказать причастных к трагедии возле закрытого укрытия в Киеве
20:00
Обзор
Победные новости 463-го дня войны: Пентагон заказал партию Gepard для Украины, а российский добровольческий корпус снова зашел на Белгородщину
19:37
Эксклюзив
На Купянском направлении враг концентрирует силы и формирует разношерстную группировку, - Череватый
19:20
Зеленский встретился с Сунаком и поблагодарил за ракеты Storm Shadow, которые помогают победить
19:03
Оккупанты в Мелитополе разместили военных и технику на территории Александро-Невского собора, — Генштаб
18:54
Эксклюзив
Войско освобождения России увеличивается: все идет по плану, Белгород - впереди, - представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции
18:23
Обновлено
Зеленский в Молдове подписал с президентом Румынии декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО
17:59
Россияне на временно оккупированных территориях привлекают в агентурную сеть перевозчиков и таксистов
17:26
Эксклюзив
Ядерное оружие РФ для Лукашенко – это пояс шахеда на нем и его режиме, - Наливайченко
17:23
Эксклюзив
Россия не имеет достаточных сил на территории Беларуси для вторжения в Украину, - представитель Госпогранслужбы
17:01
В Харькове возобновил работу один из самых больших украинских книжных магазинов, не работавший с 24 февраля 2022 года
16:41
Партнерский материал
Специалисты 20+ топовых компаний рассказали о главных трансформациях бренда во время войны на MRKTNG MRTH