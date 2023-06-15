Ночной обстрел Харьковщины: в городе и области прогремели несколько взрывов
Войска РФ наносят удары по Харькову и области сегодня ночью, 15 июня. В городе раздалось несколько громких взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом в Telegram сообщает полиция Харьковской области.
"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении полиции Харьковской области.
Как сообщают местные корреспонденты "Общественного", в городе прогремели сначала два взрыва, а вскоре - третий.
В городской и областной администрации пока не комментируют обстрелы.
К моменту публикации воздушная тревога распространилась на семь восточных областей Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
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