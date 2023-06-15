Об этом в Telegram сообщает полиция Харьковской области.

"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Как сообщают местные корреспонденты "Общественного", в городе прогремели сначала два взрыва, а вскоре - третий.

В городской и областной администрации пока не комментируют обстрелы.

К моменту публикации воздушная тревога распространилась на семь восточных областей Украины.