Ночной обстрел Дружковки: россияне применили два "искандера", один человек погиб
Один человек погиб и еще один получил ранения после ночного российского удара по Дружковке Донецкой области
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Кирилл Тимошенко заявил, что после удара по Дружковке в Донецкой области погиб один человек и еще один получил ранения. По предварительной информации, речь шла о двух раненых.
Также Тимошенко сказал, что по городу ударили двумя ракетами "Искандер". Повреждены жилой и промышленный сектор, а также ледовая арена.
- Напомним, обстрелы города Дружковка, который является сателлитом Краматорска, произошли вчера, 2 января, поздно вечером. После удара вспыхнуло здание расположенной в городе ледовой арены "Альтаир", базы ХК "Донбасс". Удар по арене попал в эфир французского телеканала TMC. Взрыв прогремел недалеко от корреспондента, когда он говорил с ведущим в студии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.6
- Актуальное
- Важное