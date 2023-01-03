Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Кирилл Тимошенко заявил, что после удара по Дружковке в Донецкой области погиб один человек и еще один получил ранения. По предварительной информации, речь шла о двух раненых.

Также Тимошенко сказал, что по городу ударили двумя ракетами "Искандер". Повреждены жилой и промышленный сектор, а также ледовая арена.

Напомним, обстрелы города Дружковка, который является сателлитом Краматорска, произошли вчера, 2 января, поздно вечером. После удара вспыхнуло здание расположенной в городе ледовой арены "Альтаир", базы ХК "Донбасс". Удар по арене попал в эфир французского телеканала TMC. Взрыв прогремел недалеко от корреспондента, когда он говорил с ведущим в студии.

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