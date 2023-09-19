Ночная атака "шахедами" и ракетами: опасность надвигается с юга
В ночь на 19 сентября оккупанты запустили в направлении юга Украины "шахеды", также вероятные ракетные и баллистические удары.
Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.
"Зафиксированы пуски ударных БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска", - говорится в сообщении.
Украинские ВС просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Угроза надвигается с юга: сначала объявлена воздушная тревога в Запорожье, Херсоне и Днепре.
"Группа "шахедов" двигается в направлении Кривого Рога", - отмечают украинские военные. Затем предупреждают о движении вражеских дронов в направлении Кировоградской и Николаевской области.
Также существует опасность удара ракетами, в частности баллистическим вооружением.
Воздушная тревога объявлена во всех южных и восточных областях.
В 00:56 украинские военные предупредили об угрозе ударных БПЛА типа "Shahed" для Кировоградской и Николаевской областей:
"Наблюдается несколько групп, угроза также для смежных областей".
- Вечером 18 сентября российская армия нанесла ракетный удар по центральной части Харькова. Воздушные Силы сообщили, что россияне применили на Харьковщине баллистическое вооружение.
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