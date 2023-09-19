Ночная атака "шахедами" и ракетами: опасность надвигается с юга

Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.

"Зафиксированы пуски ударных БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска", - говорится в сообщении.

Украинские ВС просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Угроза надвигается с юга: сначала объявлена воздушная тревога в Запорожье, Херсоне и Днепре.

"Группа "шахедов" двигается в направлении Кривого Рога", - отмечают украинские военные. Затем предупреждают о движении вражеских дронов в направлении Кировоградской и Николаевской области.

Также существует опасность удара ракетами, в частности баллистическим вооружением.

Воздушная тревога объявлена во всех южных и восточных областях.

В 00:56 украинские военные предупредили об угрозе ударных БПЛА типа "Shahed" для Кировоградской и Николаевской областей:

"Наблюдается несколько групп, угроза также для смежных областей".