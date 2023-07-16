Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Около 01:30 российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300.

Отмечается, что две ракеты взорвались в воздухе, две другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района. Также в 4-этажном доме выбиты окна.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщал о взрывах в Харькове.

"Предварительно "прилеты" в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова - без разрушений, информации о пострадавших пока нет. Относительно остальных ракетных ударов - работники ДСНС обследуют территории", - сообщил Терехов.

По словам мэра, вероятно, россияне могли ударить по Харькову ракетами С-300.