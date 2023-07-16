Ночная атака россиян по Харькову: попадания в центре города
Российские террористы в ночь на 16 июля атаковали Харьков 4 ракетами комплекса С-300. Две ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Около 01:30 российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300.
Отмечается, что две ракеты взорвались в воздухе, две другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района. Также в 4-этажном доме выбиты окна.
Ранее мэр Игорь Терехов сообщал о взрывах в Харькове.
"Предварительно "прилеты" в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова - без разрушений, информации о пострадавших пока нет. Относительно остальных ракетных ударов - работники ДСНС обследуют территории", - сообщил Терехов.
По словам мэра, вероятно, россияне могли ударить по Харькову ракетами С-300.
- В субботу, 15 июля, российские военные ударили по селу Колодязное Купянского района Харьковской области. В результате обстрела погиб мужчина, еще один - получил ранение.
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