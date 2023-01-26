Об этом сообщают СМИ и об опасности сообщают местные органы власти.

Как сообщает "Общественное", местные журналисты пишут о звуках взрывов в Днепре, Херсоне и Запорожской области.

До этого глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким писал о том, что в небе над регионом помечены три иранских дрона-камикадзе. Однако в области в 00:12 объявлен отбой тревоги.

О "шахедах" в воздушном пространстве над Днепропетровской областью также сообщает глава местной администрации Николай Лукашук.

Некоторые телеграмм-каналы также сообщают о "шахедах" в небе над Киевом и Черкасской областью.

В Киевской ОВА пишут об угрозе воздушной атаки. Но просят не игнорировать воздушную тревогу.

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