Ночная атака России: в ряде областей фиксируют "шахеды", раздались взрывы, работает ПВО
В среду вечером в ряде регионов страны, в частности в Киеве, объявлена воздушная тревога, взрывы раздаются сразу в нескольких областях Украины
Об этом сообщают СМИ и об опасности сообщают местные органы власти.
Как сообщает "Общественное", местные журналисты пишут о звуках взрывов в Днепре, Херсоне и Запорожской области.
До этого глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким писал о том, что в небе над регионом помечены три иранских дрона-камикадзе. Однако в области в 00:12 объявлен отбой тревоги.
О "шахедах" в воздушном пространстве над Днепропетровской областью также сообщает глава местной администрации Николай Лукашук.
Некоторые телеграмм-каналы также сообщают о "шахедах" в небе над Киевом и Черкасской областью.
В Киевской ОВА пишут об угрозе воздушной атаки. Но просят не игнорировать воздушную тревогу.
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