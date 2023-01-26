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Ночная атака России: Силы обороны уничтожили все 24 запущенных "шахеда"

26 января, 2023 четверг
06:03
война с Россией

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным противник применил 24 "шахеда".

Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

  • Напомним, в ночь на 26 января в ряде областей фиксировали "шахеды", раздались взрывы, работала ПВО

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