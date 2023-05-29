Ночная атака России: над Киевом сбили более 40 воздушных целей, ПВО работала на Львовщине, Винничине, Хмельнитчине
В ночь на 29 мая вражеские войска снова атаковали украинские регионы: взрывы прогремели на Львовщине, Хмельнитчине, Винничине, в Киеве и области, работала ПВО. В Подольском районе Киева повреждена крыша дома
Об этом передают местные власти.
Первые тревоги по областям начали распространяться еще в 00:06, но массированная опасность началась с 00:30.
Киев и область
Ночью враг совершил 15 воздушную атаку на Киев с начала мая, отметили в КМВА. Россияне запустили "шахеды" и крылатые ракеты.
"Этой ночью снова были дроны - по предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы Shahed. Практически одновременно с атакой БПЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, с разных направлений", - говорится в сообщении.
В целом, силами и средствами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей.
"Удары по Киеву не допущены!" – отметили в КМВА.
В результате падения обломков в Подольском районе пробило крышу жилого дома, без жертв. Информация о пострадавших пока не поступала. Данные уточняются.
Мэр столицы Виталий Кличко также заявил, что в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет и пострадавших и погибших.
Еще в 00:59 Киевская ОВА отчитывалась о работе ПВО: "Жители Киевщины! В области опасность применения враждебных БПЛА. Силы противовоздушной обороны уже работают. Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких!"
О первых взрывах, прогремевших в Киеве, сообщали уже в 03:18. В 03:20 в Киеве сработала ПВО.
"Взрыв в Голосеевском районе столицы. Все службы направляются на место. Подробности - со временем. Будьте в укрытиях!" - написал тогда мэр.
Впоследствии он подчеркнул еще серию взрывов и сбитие ракеты вблизи города.
В 03:43 и 03:45 взрывы прогремели в Подольском и Святошинском районах. Экстренные службы работали на местах.
"В Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидируют пожар", – отмечал Кличко.
В Подольском районе, вследствие падения обломков, была повреждена крыша одноэтажного частного дома.
Винница
В 01:38 глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявлял о вражеской атаке по области.
"Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают", – отмечал он.
Львовщина
В 03:50 жители этой области также слышали взрывы, работала ПВО.
"На Львовщине работает ПВО. Не публикуйте никакой информации. Оставайтесь в укрытиях!" – писал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
Хмельницкая область
Ночью жители Хмельницкой области тоже слышали взрывы.
"В области раздались звуки взрывов. Не снимайте работу сил ПВО и до завершения тревоги оставайтесь в укрытиях!" – отмечали в ОВА.
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