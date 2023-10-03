Ночная атака РФ: Воздушные силы уничтожили крылатую ракету и 29 "шахедов"

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.



Отмечается, что ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины 31 "шахедом" и крылатой ракетой "Искандер-К".

Пуски производились из временно оккупированного Крыма: дроны запускали – из мыса Чауда, а ракету – из района Джанкой временно оккупированного Крыма.

В южных и восточных областях работала противовоздушная оборона, в том числе зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.

В общей сложности силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 30 воздушных целей россиян - 29 беспилотников Shahed-131/136 и крылатую ракету "Искандер-К".

Фото: ПС ВСУ / телеграмм