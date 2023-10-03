Ночная атака РФ: Воздушные силы уничтожили крылатую ракету и 29 "шахедов"
Во время российской атаки в ночь на вторник, 3 октября, силы украинского ПВО уничтожили 20 воздушных целей врага - одну крылатую ракету "Искандер-К" и 29 ударных дронов Shahed-131/136
Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины 31 "шахедом" и крылатой ракетой "Искандер-К".
Пуски производились из временно оккупированного Крыма: дроны запускали – из мыса Чауда, а ракету – из района Джанкой временно оккупированного Крыма.
В южных и восточных областях работала противовоздушная оборона, в том числе зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.
В общей сложности силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 30 воздушных целей россиян - 29 беспилотников Shahed-131/136 и крылатую ракету "Искандер-К".
Фото: ПС ВСУ / телеграмм
- В ночь на 3 октября Россия провела очередную воздушную атаку на Украину: было зафиксировано несколько групп "шахедов" и активность вражеской авиации.
- В частности, россияне атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками и крылатой ракетой. Попадание находится в городе Павлоград. Над областью сбили 14 вражеских воздушных целей.
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