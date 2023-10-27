Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 5 из 6 "шахедов"

Об этом сообщают воздушные силы.

Россия запустила ночью 6 ударных БПЛА типа Shahed в направлении южных регионов Украины и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины.

Воздушные силы совместно с ПВО Сил обороны уничтожили 5 БПЛА Shahed-136/131 в пределах Херсонской и Николаевской областей.

Фото: Воздушные силы