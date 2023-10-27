Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 5 из 6 "шахедов"
В ночь на 27 октября российские террористы запустили ударные БПЛА и баллистическую ракету "Искандер-М" по территории Украины. В то же время силы ПВО уничтожили 5 беспилотников
Об этом сообщают воздушные силы.
Россия запустила ночью 6 ударных БПЛА типа Shahed в направлении южных регионов Украины и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины.
Воздушные силы совместно с ПВО Сил обороны уничтожили 5 БПЛА Shahed-136/131 в пределах Херсонской и Николаевской областей.
Фото: Воздушные силы
- Поздним вечером 26 октября группа беспилотников РФ залетела в воздушное пространство Украины через Херсонщину. В Николаевской области силы ПВО уничтожили 2 дрона, однако есть и попадание.
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