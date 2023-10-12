Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 28 "шахедов"

Об этом сообщают воздушные силы.

"В ночь на 12 октября 2023 года противник атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed с северного и южного направлений - Белгородская область (РФ) и с мыса Чауда (ТОТ Крым)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего зафиксированы пуски 33 "шахедов". Известно, что вражеские БПЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины.

К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.