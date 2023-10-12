Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 28 "шахедов"
В ночь на 12 октября российские террористы запустили 33 беспилотника по территории Украины. В то же время силы ПВО уничтожили 28 дронов
Об этом сообщают воздушные силы.
"В ночь на 12 октября 2023 года противник атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed с северного и южного направлений - Белгородская область (РФ) и с мыса Чауда (ТОТ Крым)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего зафиксированы пуски 33 "шахедов". Известно, что вражеские БПЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины.
К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.
- В ночь на 12 октября, российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрела Украины. Тревогу объявляли на юге и центре. Зафиксированы прилеты в Харькове.
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