Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 25 из 33 беспилотников
В ночь на 7 сентября российская армия пыталась атаковать беспилотниками Сумщину и Одесщину. Силы ПВО уничтожили в небе над Украиной 25 "шахедов"
Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.
"В ночь на 7 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего россияне выпустили 33 дрона, в основном – в направлении южных районов Одесской области.
Противовоздушная оборона Украины уничтожила 25 Shahed-136/131.
- Напомним, что в ночь на 7 сентября россияне нанесли удар беспилотниками по Измаильскому району на Одесщине, травмирован один человек, повреждена припортовая инфраструктура
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