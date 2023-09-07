Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 25 из 33 беспилотников

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

"В ночь на 7 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего россияне выпустили 33 дрона, в основном – в направлении южных районов Одесской области.

Противовоздушная оборона Украины уничтожила 25 Shahed-136/131.