Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 24 "шахеда"
В ночь на 5 октября российская армия запустила по территории Украины 29 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. В то же время силы ПВО уничтожили 24 вражеских дрона.
Об этом пишут Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что оккупанты атаковали Украину с южного направления (мыс Чауда -ТОТ Крым). Всего зафиксированы пуски 29 ударных БПЛА.
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 24 Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей", - говорится в сообщении.
Сначала о количестве сбитых "шахедов" сообщили Генштаб ВСУ и спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк .
"Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину, применив 29 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Украинской противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских "шахеда", - говорится в сообщении Генштаба.
Гуменюк заявила, что вражеские беспилотники уничтожили в южных и юго-восточных регионах Украины.
- В ночь на 5 сентября Украина в очередной раз подверглась масштабной воздушной атаке: враг запустил несколько групп "шахедов", взрывы раздавались в Миргороде и Кропивницком.
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