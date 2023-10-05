Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 24 "шахеда"

Об этом пишут Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что оккупанты атаковали Украину с южного направления (мыс Чауда -ТОТ Крым). Всего зафиксированы пуски 29 ударных БПЛА.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 24 Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей", - говорится в сообщении.

Сначала о количестве сбитых "шахедов" сообщили Генштаб ВСУ и спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк .

"Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину, применив 29 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Украинской противовоздушной обороной уничтожены 24 вражеских "шахеда", - говорится в сообщении Генштаба.

Гуменюк заявила, что вражеские беспилотники уничтожили в южных и юго-восточных регионах Украины.