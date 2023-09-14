Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 17 из 22 беспилотников
В ночь на 14 сентября российские террористы в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 17 дронов из 22
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
"В ночь на 14 сентября 2023 года с 21:00 до 02:30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: мыс Чауда - Крым; Ейск, Курск - РФ", - говорится в сообщении .
Отмечается, что всего россияне запустили 22 "шахеда" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По результатам боевой работы противовоздушной обороны уничтожены 17 из 22 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131.
По сообщению от Сумской ОВА, над областью был уничтожен один беспилотник. А над Днепропетровщиной, по данным Сергея Лысака, уничтожили 3 вражеских дрона.
- В ночь с 13 на 14 сентября российские террористы запустили ориентировочно 6 групп "шахедов" для обстрела Украины.
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