Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 17 из 22 беспилотников

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

"В ночь на 14 сентября 2023 года с 21:00 до 02:30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: мыс Чауда - Крым; Ейск, Курск - РФ", - говорится в сообщении .

Отмечается, что всего россияне запустили 22 "шахеда" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

По результатам боевой работы противовоздушной обороны уничтожены 17 из 22 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131.

По сообщению от Сумской ОВА, над областью был уничтожен один беспилотник. А над Днепропетровщиной, по данным Сергея Лысака, уничтожили 3 вражеских дрона.