Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 14 вражеских дронов
В ночь на 23 сентября российские террористы запустили по территории Украины 15 ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 14 вражеских целей
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что россияне атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). Основными направлениями были Запорожье и Днепропетровщина.
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 14 "шахедов", - сообщили военные.
- В ночь на 23 сентября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами. В частности, враг попал в рекреационную инфраструктуру Одесчины двумя ракетами "Оникс". Над Днепропетровщиной ПВО сбила 12 "шахедов".
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