Ночная атака РФ: Силы Украины уничтожили 29 из 30 крылатых ракет

Об этом 18 мая сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Россияне атаковали Украину с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая. Враг совершил несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

В общей сложности российские военные выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

"Из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. Из кораблей в Черном море - шесть крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Фото: Генштаб ВСУ

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет.

Также сбиты два ударных БпЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.