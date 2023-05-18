Ночная атака РФ: Силы Украины уничтожили 29 из 30 крылатых ракет
Силы противовоздушной обороны отразили несколько волн ракетных атак по разным направлениям и уничтожили 29 крылатых ракет
Об этом 18 мая сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Россияне атаковали Украину с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая. Враг совершил несколько волн ракетных атак по разным направлениям.
В общей сложности российские военные выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.
"Из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. Из кораблей в Черном море - шесть крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов", - говорится в сообщении.
Фото: Генштаб ВСУ
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет.
Также сбиты два ударных БпЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
- Напомним, 18 мая российская армия нанесла массированный ракетный удар по столице. В нескольких областях работала ПВО. Были слышны взрывы на Киевщине и Винницкой области.
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